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12 октября 2021, 03:15

Модный дом Chanel ввел лимит на покупку своих сумок

Французский модный дом Chanel установил лимит на покупку самых популярных моделей своих сумок — «Classic Flap Bag» (примерная стоимость 7800 долларов) и «Coco Handle» (5000 долларов)

Модный дом Chanel ввел лимит на покупку своих сумок
Фото: nazya.com

Французский модный дом Chanel установил лимит на покупку самых популярных моделей своих сумок — «Classic Flap Bag» (примерная стоимость 7800 долларов) и «Coco Handle» (5000 долларов).

Южнокорейское издание Hankyung со ссылкой на сообщение модного дома пишет, что теперь покупатель сможет купить только по одной сумке этих моделей в год.

Кроме того, Chanel ввел ограничения на покупку кошельков, клатчей и поясных сумок. Покупателям разрешается приобретать не больше двух одинаковых товаров из этой категории в год.

Введение лимитов на покупку сумок и аксессуаров связывают с желанием Chanel повысить их эксклюзивность, а также усложнить жизнь перекупщикам на рынке люксовых товаров.

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