12 октября 2021, 03:15
Модный дом Chanel ввел лимит на покупку своих сумок
Французский модный дом Chanel установил лимит на покупку самых популярных моделей своих сумок — «Classic Flap Bag» (примерная стоимость 7800 долларов) и «Coco Handle» (5000 долларов)
Фото: nazya.com
Французский модный дом Chanel установил лимит на покупку самых популярных моделей своих сумок — «Classic Flap Bag» (примерная стоимость 7800 долларов) и «Coco Handle» (5000 долларов).
Южнокорейское издание Hankyung со ссылкой на сообщение модного дома пишет, что теперь покупатель сможет купить только по одной сумке этих моделей в год.
Кроме того, Chanel ввел ограничения на покупку кошельков, клатчей и поясных сумок. Покупателям разрешается приобретать не больше двух одинаковых товаров из этой категории в год.
Введение лимитов на покупку сумок и аксессуаров связывают с желанием Chanel повысить их эксклюзивность, а также усложнить жизнь перекупщикам на рынке люксовых товаров.