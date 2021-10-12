В Орске уволили зампрокурора. Его жене мог принадлежать склад с суррогатным алкоголем
В Орске Оренбургской области на фоне расследования дела о массовом отравлении граждан суррогатным алкоголем уволили первого заместителя прокурора Октябрьского района города
В Орске Оренбургской области на фоне расследования дела о массовом отравлении граждан суррогатным алкоголем уволили первого заместителя прокурора Октябрьского района города.
Региональные издания «Орск.ру» и «Урал56» сообщают, что супруге заместителя прокурора принадлежит или принадлежал склад, в котором обнаружили опасный для жизни алкоголь.
Официально связь между расследованием дела об отравлении суррогатным алкоголем и отставкой зампрокурора не подтверждена.
В Орске арестованы обвиняемые в распространении суррогатного алкоголя
Неизвестно, связано ли увольнение Хворова с делом о массовом отравлении алкоголем. В ведомстве он проработал около 20 лет.
Согласно последним данным, контрафактными спиртными напитками отравились 67 человек. Из них 34 человека скончались. В крови всех погибших и пострадавших обнаружили метанол. Позже следователи выяснили, что алкоголь был произведен на основе технического спирта, предназначенного для изготовления средства против коррозии.