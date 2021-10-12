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12 октября 2021, 02:02

В Орске уволили зампрокурора. Его жене мог принадлежать склад с суррогатным алкоголем

В Орске Оренбургской области на фоне расследования дела о массовом отравлении граждан суррогатным алкоголем уволили первого заместителя прокурора Октябрьского района города

В Орске уволили зампрокурора. Его жене мог принадлежать склад с суррогатным алкоголем
Фото: multiurok.ru

В Орске Оренбургской области на фоне расследования дела о массовом отравлении граждан суррогатным алкоголем уволили первого заместителя прокурора Октябрьского района города.

Региональные издания «Орск.ру» и «Урал56» сообщают, что супруге заместителя прокурора принадлежит или принадлежал склад, в котором обнаружили опасный для жизни алкоголь.

Официально связь между расследованием дела об отравлении суррогатным алкоголем и отставкой зампрокурора не подтверждена.

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Неизвестно, связано ли увольнение Хворова с делом о массовом отравлении алкоголем. В ведомстве он проработал около 20 лет.

Согласно последним данным, контрафактными спиртными напитками отравились 67 человек. Из них 34 человека скончались. В крови всех погибших и пострадавших обнаружили метанол. Позже следователи выяснили, что алкоголь был произведен на основе технического спирта, предназначенного для изготовления средства против коррозии.

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