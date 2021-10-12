Директора махачкалинской школы №51 уволили после убийства школьника
В Махачкале уволили директора общеобразовательной школы №51 и его заместителя после того, как один ученик нанес смертельное ранение ножом своему однокласснику
В Махачкале уволили директора общеобразовательной школы №51 и его заместителя после того, как один ученик нанес смертельное ранение ножом своему однокласснику.
Источник агентства ТАСС в Министерстве образования и науки Дагестана подтвердил, что в связи с резонансным происшествием директор школы и его зам сняты с занимаемых должностей.
Напомним, что 11 октября между учащимися девятого класса школы № 51 произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе драки один из подростков нанес второму удар ножом в области груди. От полученного ранения школьник скончался.
В отношении школьника с ножом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Кроме того, уже после инцидента учащиеся школы №51 избили оператора местного телеканала, который приехал в учебное заведение снять сюжет об убийстве.