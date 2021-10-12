Татьяна Голикова предложила регулярно проверять школьников на курение
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос о проверке детей на курение во время плановых медицинских осмотров
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос о проверке детей на курение во время плановых медицинских осмотров.
По плану правительства, в программу профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних могут включить исследования на употребление ими продукции, которая содержит никотин. Проверку детей предлагается проводить с помощью смокелайзера. Это прибор, который определяет концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе.
Одновременно с этим власти хотят запретить сдавать несовершеннолетним в аренду устройств для потребления никотина (сейчас действует только запрет на продажу), а также запретить выкладку никотинсодержащей продукции или устройств для ее потребления в торговых точках, расположенных в радиусе ста метров от школ.