Спирт, которым в Оренбуржье отравились 67 человек, предназначался для изготовления средств против коррозии
В ГУ МВД по области рассказали, что подозреваемые приобрели спирт для создания суррогатного алкоголя в одной из башкирских компаний, которая занимается реализацией технических жидкостей
Оренбургские следователи установили, что спирт, которым в регионе отравились 67 человек, предназначался для изготовления средства против коррозии.
В ГУ МВД по области рассказали, что подозреваемые приобрели спирт для создания суррогатного алкоголя в одной из башкирских компаний, которая занимается реализацией технических жидкостей.
Злоумышленники купили технический спирт под наименованием «ингибитор технический», который используется при изготовлении средств против коррозии, и на его основе изготовили спиртные напитки на продажу.
По данным региональных чиновников, на сегодняшний день известно о 67 случаях отравления суррогатным алкоголем. 34 человека скончались, остальные находятся в больнице. Состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое, поэтому число жертв может вырасти.
В рамках уголовного дела, возбужденного по факту гибели людей после употребления суррогата, задержаны шесть человек.