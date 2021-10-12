В Ленинградской области с ноября вводят QR-коды для посещения общественных мест
Кроме того, в Ленобласти вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для сотрудников государственных, муниципальных и частных организаций региона
Власти Ленинградской области вслед за другими регионами вводят систему QR-кодов в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Telegram-канал «Админка Ленобласти» сообщает, что новые правила посещения общественных мест вступают в силу 15 ноября, поэтому непривитые граждане еще успею пройти полный курс вакцинации. При входе в театры, кинотеатры, бассейны и фитнес-залы придется показать QR-код (для привитых от коронавируса и переболевших) или отрицательный ПЦР-тест сроком актуальности 72 часа.
Кроме того, в Ленобласти вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для сотрудников государственных, муниципальных и частных организаций региона. В случае отказа от прививки им придется каждые три дня предоставлять ПЦР-тест на коронавирус, сообщает «Лента.ру».