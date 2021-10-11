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Общество
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11 октября 2021, 18:48

На «Дожде» состоится марафон «Агенты людей» за отмену закона об иностранных агентах

В эфире телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) и на его YouTube-канале 12 октября с 12:00 до 18:00 состоится марафон «Агенты людей», цель которого – отмена «закона об иностранных агентах»

На «Дожде» состоится марафон «Агенты людей» за отмену закона об иностранных агентах
Фото: rus.delfi.lv

В эфире телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) и на его YouTube-канале 12 октября с 12:00 до 18:00 состоится марафон «Агенты людей», цель которого – отмена «закона об иностранных агентах».

Марафон «Агенты людей» является совместной акцией «Дождя», «Медузы» (признана инагентом), «ОВД-инфо» (признан инагентом), «Медиазоны» (также признана изагентом), «Эха Москвы» и «Новой газеты».

Марафон состоится в первый день работы Госдумы восьмого созыва. В ходе акции на «Дожде» выступят журналисты и редакторы, правозащитники, сотрудники просветительских и благотворительных организаций; общественные деятели и другие известные россияне.

В списке выступающих Леонид Парфенов, Владимир Познер, Андрей Макаревич, Алексей Венедиктов, Дмитрий Быков, Татьяна Лазарева, Василий Уткин. Также выступят Петр Верзилов, Сергей Смирнов и Роман Анин, которых власти внесли в реестр физлиц-инагентов.

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