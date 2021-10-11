Андрею Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции. В нем упоминаются 30 его постов в Facebook
Следственный комитет предъявил бывшему директору «Открытой России» Андрею Пивоварову обвинение в окончательной редакции. Политика обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией
Следственный комитет предъявил бывшему директору «Открытой России» (одноименная британская организация признана нежелательной в РФ) Андрею Пивоварову обвинение в окончательной редакции. Политика обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией.
Телеграм-канал «Команда Пивоварова» сообщает, что статья в деле политика не изменилась, но есть отличия в доводах, приведенных следствием. Так, в обвинении перечислены 30 постов оппозиционера в соцсети Facebook. Эти посты были посвящены Анастасии Шевченко, которая получила 4 года условно за сотрудничество с нежелательной организацией, форуму «Свободные люди» в Нижнем Новгороде, амнистии для заключенных в связи с пандемией коронавируса и другие. Кроме того, Пивоварову припомнили посты с негативной оценкой работы сотрудников ФСБ, призывать голосовать против «обнуления» президентских сроков Владимира Путина и посты в поддержку участников протестных акций.
Ранее Андрею Пивоварову инкриминировали только пост в Facebook о проекте «Объединенные демократы».