Члены ОНК попросили Конституционный суд отменить запрет обсуждать с арестантами пытки
Члены Общественных наблюдательных комиссий из Москвы и Санкт-Петербурга Евгений Еникеев, Роман Ширшов и Яна Теплицкая обратились в Конституционный суд РФ с требованием отменить запрет на обсуждение с заключенными пыток
Члены Общественных наблюдательных комиссий из Москвы и Санкт-Петербурга Евгений Еникеев, Роман Ширшов и Яна Теплицкая обратились в Конституционный суд РФ с требованием отменить запрет на обсуждение с заключенными пыток.
Правозащитники отметили, что при посещении следственных изоляторов «Лефортово» в Москве и «Кресты» в Петербурге они постоянно сталкиваются с запретом говорить с заключенными о возможных пытках и насилии. Сотрудники ФСИН всегда аргументируют этот запрет тем, что «предмет беседы не имеет отношения к условиям содержания».
Члены ОНК добавили, что как только арестант начинает рассказывать об избиениях или пытках, то сотрудники администрации сразу прерывают разговор.
Такая возможность предусмотрена вступившими в силу в 2018 году поправками в законы «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». В соответствии с поправками, беседа может быть прервана, если речь заходит о «не относящихся к обеспечению прав подозреваемых и обвиняемых» вопросах. При этом пытки в первую очередь относятся к обеспечению прав обвиняемых.