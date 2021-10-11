Российские пивовары предупредили о подорожании пива в 2022 году
Союз российских пивоваров, который объединяет свыше 100 предприятий, обратился к премьер-министру с просьбой ввести квоты на вывоз ячменя и солода из России, а также повысить экспортные пошлины
Союз российских пивоваров, который объединяет свыше 100 предприятий, обратился к премьер-министру с просьбой ввести квоты на вывоз ячменя и солода из России, а также повысить экспортные пошлины.
В письме СРП говорится, что «беспрецедентный» рост цен на пивоваренный солод приведет к «значительному увеличению» стоимости пива в 2022 году. Масштабные пожары в Турции и плохой урожай пивоваренного ячменя в Европе привели к росту закупочной цены на 30-50%.
На этом фоне также снизился общий валовый сбор ячменя в России. Так, по состоянию на конец августа в стране собрали 15,9 млн тонн ячменя, что на 2 млн тонн меньше аналогичного показателя 2020 года. Площади сева ячменя сократились на 8,7%, сообщает РИА Новости.
Все перечисленные факторы могут привести к резкому подорожанию пива в 2022 году.