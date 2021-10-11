Ученые сообщили о высокой эффективности вакцин против риска смерти от COVID-19
Проведенное французскими учеными исследование показало, что вакцинация от COVID-19 на 90% снижает риск госпитализации и смерти среди людей старше 50 лет
Члены французской научно-исследовательской группы Epi-Phare заявили о высокой эффективности вакцинации против риска смерти от коронавирусной инфекции.
Проведенное французскими учеными исследование показало, что вакцинация от COVID-19 на 90% снижает риск госпитализации и смерти среди людей старше 50 лет, сообщает РИА Новости.
Специалисты сравнили данные о состоянии здоровья 11 млн человек старше 50 лет, привитых от коронавируса (препаратами Pfizer/BioNtech, Moderna и AstraZeneca), с данными 11 млн их сверстников, которые не прошли полный курс вакцинации. В ходе исследования выяснилось, что с 14 дня после введения второй дозы вакцины риск госпитализации у людей снизился на 90%.
Кроме того, французские ученые установили, что существующие вакцины против коронавируса защищают людей и от «дельта»-штамма.