11 октября 2021, 14:59
Нобелевскую премию по экономике вручили за исследование рынка труда
Нобелевскую премию по экономике вручили американцам Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу за «вклад в изучение экономики труда и метод анализа причинно-следственных связей»
Фото: naked-science.ru
Нобелевскую премию по экономике вручили американцам Дэвиду Карду, Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу за «вклад в изучение экономики труда и метод анализа причинно-следственных связей».
В Нобелевском комитете при Шведской королевской академии наук сообщили, что экономист Дэвид Кард, который занимается исследованием рынка труда и трудовой миграции, получил премию за «эмпирический вклад в экономику труда». Его коллеги Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс получили премию «за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».
В 2020 году Нобелевскую премию по экономике получили американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов.