11 октября 2021, 14:45
На турецком курорте Аланья нашли мертвым российского туриста
Инцидент произошел в районе Окурджалар в провинции Аланья. Тело россиянина обнаружили в его номере сотрудники отеля. Мужчина лежал на полу без признаков жизни
Фото: 123ru.net
В Турции в курортной провинции Аланья при загадочных обстоятельствах погиб российский турист.
Портал «Турпром» пишет, что инцидент произошел в районе Окурджалар в провинции Аланья. Тело россиянина обнаружили в его номере сотрудники отеля. Мужчина лежал на полу без признаков жизни.
Тело туриста отправлено в Анталью в Институт судебной медицины для вскрытия и установления причин смерти.