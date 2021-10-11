Алексея Навального сняли с учета как склонного к побегу, но внесли в список террористов
Оппозиционера Алексея Навального, который находится в исправительной колонии, сняли с учета как склонного к побегу. Одновременно с этим политика поставили на учет как экстремиста и террориста
Оппозиционера Алексея Навального, который находится в исправительной колонии, сняли с учета как склонного к побегу. Одновременно с этим политика поставили на учет как экстремиста и террориста.
В своем Instagram Алексей Навальный написал, что накануне его вызвали на комиссию, члены которой сначала проголосовала за снятие его с учета как склонного к побегу. «Радость моя была такой бурной, что начальник даже попросил успокоиться», - отметил политик.
Однако затем члены комиссии проголосовали за постановку оппозиционера на учет как экстремиста и террориста. Напомним, что летом текущего года суд признал Фонд борьбы с коррупцией и штабы Навального экстремистскими организациями.
Политик, тем не менее, отметил, что «экстремистский» и «террористический» профучеты не такие утомительные, как «побегушник». Ранее Навальный рассказывал, что при статусе «склонен к побегу» его проверяют каждые два сача, в том числе и по ночам.