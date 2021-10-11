Движение «Талибан» ведет переговоры об открытии своих посольств в России
Радикальное террористическое движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) ведет переговоры с Москвой о признании своего правительства в Афганистане и открытии посольств
Радикальное террористическое движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) ведет переговоры с Москвой о признании своего правительства в Афганистане и открытии посольств.
Замглавы Министерства информации и культуры Афганистана и представитель «Талибана» Забихулла Муджахид сообщил, что движение в настоящее время пытается установить дипломатические отношения со всеми странами. Решение вопроса об открытии посольств откроет дорогу для дальнейшего сотрудничества.
Забихулла Муджахид также отметил, что Россия и другие страны могли бы оказать Афганистану финансовую помощь в восстановлении Афганистана, который был разрушен за годы войны.
«Сейчас важно, чтобы афганское посольство в Москве и российское посольство в Кабуле возобновили работу в обычном режиме. После этого мы рассмотрим вопрос о смене дипломатического состава», - отметил представитель «Талибана».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал талибов «вменяемыми людьми» и заявил, что Москва будет вести с ними переговоры. При этом исключить «Талибан» из списка террористических организаций возможно лишь после принятия соответствующей резолюции Советом Безопасности ООН.