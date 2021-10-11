11 октября 2021, 12:58
Глава Роспотребнадзора предупредила о риске распространения чумы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте рисков распространения чумы в связи с климатическими изменениями и антропогенным воздействием на окружающую среду
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте рисков распространения чумы в связи с климатическими изменениями и антропогенным воздействием на окружающую среду.
Главный санитарный врач России сообщила ТАСС, что в мире сейчас наблюдается рост числа заражения чумой. Она также отметила, что в такой ситуации очень важно экстренно реагировать на случаи возникновения опасной инфекции.
Что касается текущей проблемы распространения коронавирусной инфекции, то на сегодняшний день рост заболеваемости зафиксирован в 67 регионах России. В 12 регионах темпы роста заболеваемости составляют свыше 20%.