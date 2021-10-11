11 октября 2021, 12:52
СКР по Дагестану сообщил подробности убийства учащегося махачкалинской школы
По данным следствия, учащийся зарезал своего одноклассника во время драки. Подростки давно конфликтовали и часто дрались. В ходе очередной ссоры один их школьников пустил в ход нож и нанес своему оппоненту смертельное ранение
Фото: riaderbent.ru
Следственный комитет по Дагестану сообщил подробности инцидента в махачкалинской школе, в ходе которого погиб ученик.
По данным следствия, учащийся зарезал своего одноклассника во время драки. Подростки давно конфликтовали и часто дрались. В ходе очередной ссоры один их школьников пустил в ход нож и нанес своему оппоненту смертельное ранение.
Напавший утверждает, что не хотел убивать одноклассника, а тот сам «напоролся на лезвие ножа», сообщает телеграм-канал «112».
Школьника доставили на допрос. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».