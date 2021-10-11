Россиян предложили штрафовать за уклонение от вакцинации против COVID-19
Член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев предложил каждый месяц штрафовать граждан за уклонение от вакцинации против коронавируса. Это позволит снизить финансовую нагрузку на государственную систему здравоохранения
Член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев предложил каждый месяц штрафовать граждан за уклонение от вакцинации против коронавируса. Это позволит снизить финансовую нагрузку на государственную систему здравоохранения.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» вирусолог заявил, что любое тяжелое заболевание наносит большой ущерб системе здравоохранения. Лечение только одного ковидного пациента в больнице обходится государству в 200 тысяч рублей. Если считать косвенный ущерб, то сумма расходов возрастет до полумиллиона рублей.
«В такой ситуации вполне разумным считаю меры финансового характера для повышения охвата вакцинации», - заявил Александр Лукашев. По мнению вирусолога, штраф за уклонение от вакцинации мог бы составить 5 тысяч рублей на человека.