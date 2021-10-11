11 октября 2021, 11:59
В России за прошедшие сутки выявили 29 409 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 29 409 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19
Фото: ТАСС
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 29 409 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Кроме того, за прошедшие сутки в результате осложнений скончались 957 ковидных пациентов. С начала пандемии от коронавируса умерли уже 217 372 человека.
В Москве выявили 5 002 новых случая заражения, в Петербурге – 2 931, а в Московской области – 2 184 случая.
В столице с 11 октября все желающие могут бесплатно пройти экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Пукты тестирования расположены в ГУМе, фудмолле «Депо» и в МФЦ.