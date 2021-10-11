11 октября 2021, 11:55
В одной из школ Махачкалы ученик смертельно ранил ножом своего сверстника
В одной из школ Махачкалы ученик нанес ножевое ранение своему сверстнику. Пострадавший от полученного ранения скончался в больнице. Другие подробности происшествия в школе пока не приводятся
Фото: abc.net.au
В одной из школ Махачкалы ученик нанес ножевое ранение своему сверстнику. Пострадавший от полученного ранения скончался в больнице.
Другие подробности происшествия в школе пока не приводятся. В следственных органах поножовщину в образовательном учреждении не комментируют, сообщает ТАСС.
Похожий случай произошел в сентябре в одной из московских школ. 15-летний ученик три раза ударил ножом одноклассника. Пострадавшего госпитализировали с ранением живота, шеи и резаной раной на пальце правой руки. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».