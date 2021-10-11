Власти Татарстана выплатят семьям погибших в результате крушения самолета L-410 по миллиону рублей
Власти республики Татарстан выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших в результате крушения самолета L-410, который принадлежит мензелинскому аэроклубу ДОСААФ
Власти республики Татарстан выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших в результате крушения самолета L-410, который принадлежит мензелинскому аэроклубу ДОСААФ.
Парашютистам, которые получили тяжелые травмы, чиновники выплатят компенсации в размере 400 тысяч рублей, а пострадавшие с легкими травами получат по 100 тысяч рублей.
В администрации региона сообщили, что Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ в оперативном порядке произведет выплаты. Кроме того, чиновники готовы организовать похороны и транспортировку тел погибших к месту захоронения.
Напомним, что легкомоторный самолет L-410 аэроклуба ДОСААФ с двумя членами экипажа и 20 парашютистами на борту потерпел крушение утром 11 октября. В результате катастрофы погибли 16 человек.
Телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в Следственном комитете сообщает, что жертв могло быть меньше, если бы самолет во время аварийно посадки не задел «Газель». Воздушное судно зацепило автомобиль крылом, после чего самолет «закрутило» и он ударился о бетон.