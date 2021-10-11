11 октября 2021, 10:58
Глава Судака подал в отставку. Его увольнение связывают с делом бывшего вице-премьера Крыма
Глава администрации курортного города Судак (республика Крым) Игорь Степиков подал в отставку. Его увольнение связывают с уголовным делом бывшего вице-премьера региона Евгения Кабанова и экс-главы Минстроя Михаила Храмова
Фото: судачок24.рф
Глава администрации курортного города Судак (республика Крым) Игорь Степиков подал в отставку. Его увольнение связывают с уголовным делом бывшего вице-премьера региона Евгения Кабанова и экс-главы Минстроя Михаила Храмова. Чиновники обвиняются в хищении более 57 млн рублей во время строительства водовода для нужд Симферополя.
Игорь Степиков сообщил РИА Новости, что написал заявление об уходе по собственному желанию. В ближайшее время его рассмотрят депутаты гордумы.
Ранее в Крыму был задержан глава администрации Евпатории Роман Тихончук. Его подозревают в организации преступного сообщества, злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.