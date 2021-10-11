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11 октября 2021, 10:52

Власти США вывели из-под санкций одного россиянина ради визита Виктории Нуланд в Москву

Власти США исключили одного россиянина из санкционных списков в обмен на то, что российские власти разрешат приехать в Москву заместителю госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд

Власти США вывели из-под санкций одного россиянина ради визита Виктории Нуланд в Москву
Фото: social.riafan.ru

Власти США исключили одного россиянина из санкционных списков в обмен на то, что российские власти разрешат приехать в Москву заместителю госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», что визит Виктории Нуланд в Москву – это желание американских властей. Однако замгоссекретаря США находилась в российской санкционном списке, который был составлен в качестве ответной меры на санкции США.

Мария Захарова уточнила, что число выведенных из-под санкций граждан «симметричное» - по одному человеку с каждой стороны. Кто из российских граждан был исключен из санкционного списка США, не провластные бизнесмены.

По данным «Коммерсанта», что в обмен на визит Виктории Нуланд российский МИД требовал выдачи визы в США специалисту ведомственного департамента нераспространения и контроля над вооружениями Константину Воронцову.

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