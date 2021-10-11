11 октября 2021, 10:45
В Москве открыли 20 пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус
Пройти экспресс-тестирование на COVID-19 можно в десяти центрах государственных услуг «Мои документы» и еще в 10 популярных общественных местах, в частности, в ГУМе и фудмолле «Депо»
Фото: moskva.bezformata.com
Мэрия Москвы сообщила о запуске бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Сдать тесты можно в 20 общественных местах и МФЦ.
Вице-мэр по социальным вопросам Анастасия Ракова сообщила ТАСС, что пройти экспресс-тестирование на COVID-19 можно в десяти центрах государственных услуг «Мои документы» и еще в 10 популярных общественных местах, в частности, в ГУМе и фудмолле «Депо».
Чиновница отметила важность своевременного выявления коронавируса, поскольку раннее начало лечения предотвращает риск тяжелого течения болезни.