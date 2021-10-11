Центробанк сообщил о появлении в 2022 году новой сторублевой купюры
Представитель финансового регулятора сообщил, что модифицированная сторублевка появится в обороте к концу следующего года, поскольку банкам нужно несколько месяцев, чтобы настроить свои счетно-сортировальные машины и банкоматы под эту новую банкноту
В 2022 году в оборот поступит новая купюра номиналом 100 рублей. Об этом сообщил зампред Центробанка Михаил Алексеев.
Представитель финансового регулятора сообщил «Известиям», что модифицированная сторублевка появится в обороте к концу следующего года, поскольку банкам нужно несколько месяцев, чтобы настроить свои счетно-сортировальные машины и банкоматы под эту новую банкноту.
По плану ЦБ РФ, в 2023–2025 годах будет происходить насыщение оборота новыми купюрами, а в 2026–2029 годах их доля должна стать значительной.
Ранее в Банке России сообщили о планах модифицировать купюры достоинством 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. На новой сторублевой банкноте будут изображены достопримечательности Москвы: Красная площадь, парк «Зарядье», Шуховская башня и главное здание МГУ имени Ломоносова.