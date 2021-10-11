В Приморском крае ввели обязательную вакцинацию против коронавируса
В Приморском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Такое решение было принято региональным управлением Роспотребнадзора
В Приморском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Такое решение было принято региональным управлением Роспотребнадзора.
Глава ведомства Татьяна Детковская сообщила, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Приморье «остается напряженной», а коэффициент распространения инфекции среди населения не снижается и составляет 1,0.
Пока в регионе удалось привить от коронавируса 426 892 человек из запланированных 901 756 человек. Прививочный план выполнен только на 47,3%.
Обязательная вакцинация в Приморье вводится для работников образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, культуры, торговли, организаций общественного питания, детских игровых комнат, почты, парикмахерских, химчисток. Кроме того, прививку от коронавируса должны сделать государственные служащие, работники сферы пищевой промышленности, рыболовства, ЖКХ, энергетики и сотрудники промышленных предприятий, сообщает «Коммерсант».
В соответствии с решением Роспотребнадзора, привиться должны не менее 80% от общей численности сотрудников предприятий и учреждений.