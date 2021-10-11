Сочинский таксист, который перевозил Ксению Собчак, признал вину в смертельном ДТП
Представитель прокуратуры Краснодарского края сообщил, что степень вины водителя будет зависеть по итоговому количеству пострадавших и погибших. После допроса Цоя отпустили из полиции под подписку о невыезде
Сотрудник сочинской элитной службы такси Олег Цой, который перевозил телеведущую Ксению Собчак и попал в смертельное ДТП, признал свою вину.
Представитель прокуратуры Краснодарского края сообщил РИА Новости, что степень вины водителя будет зависеть по итоговому количеству пострадавших и погибших. После допроса Цоя отпустили из полиции под подписку о невыезде.
Напомним, что резонансное ДТП произошло еще 9 октября, однако известно о нем стало только спустя сутки. На трассе Адлер - Альпика Сервис водитель Mercedes выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Volkswagen, который от удара по касательной задел автобус. В результате аварии погибла пассажирка Volkswagen. Водитель и вторая пассажирка этого авто пострадали. Ксения Собчак сразу после аварии пересела в другое такси и уехала в аэропорт. Позже она сообщила, что получила сотрясение мозга.