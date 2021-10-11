Новым полпредом президента в Сибирском ФО может стать помощник главы государства Анатолий Серышев
Помощник президента Анатолий Серышев может стать новым полномочным представителем главы государства Сибирском федеральном округе. Его назначение на должность полпреда может состояться уже на этой неделе
Помощник президента Анатолий Серышев может стать новым полномочным представителем главы государства Сибирском федеральном округе. Его назначение на должность полпреда может состояться уже на этой неделе, сообщает РБК.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать назначение заявил, что «традиционно кадровые дела он не обсуждает».
Напомним, что должность полпреда президента в Сибирском ФО остается вакантной уже полгода. Прежний полпред Сергей Меняйло весной был назначен врио главы Северной Осетии, а 19 сентября депутаты регионального парламента утвердили его в этой должности.
56-летний Анатолий Серышев стал помощником президента в июне 2018 года. В Кремле он курирует кадровые перестановки в силовых ведомствах. Серышева называют влиятельным выходцем из силовых ведомств, имеющим доступ к президенту.