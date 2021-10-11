Власти Оренбургской области предложили гражданам обменять некачественный алкоголь на еду
Власти Оренбургской области, где за несколько дней более 30 человек скончались после употребления суррогатного алкоголя, запустили кампанию по обмену спиртного на еду
Власти Оренбургской области, где за несколько дней более 30 человек скончались после употребления суррогатного алкоголя, запустили кампанию по обмену спиртного на еду.
Чиновники предлагают местным жителям обменять некачественный алкоголь на продуктовые наборы в сети магазинов «Желен».
В администрации области отметили, что стоимость продуктового набора превышает стоимость алкоголя в несколько раз. Одновременно с этим чиновники ведут в регионе информационную кампанию о вреде и опасности алкоголя.
Согласно последним данным, в Оренбургской области суррогатным алкоголем отравились 67 человек. Из них 34 человека скончались. В крови всех умерших и госпитализированных нашли метанол.
В ходе расследования полицейские обнаружили в Орске базу с 1218 бутылками суррогатного алкоголя и пункт розлива с оборудованием и пустой тарой. Задержаны 10 человек.