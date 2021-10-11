В Якутии ректора Малой академии наук уволили из-за отказа передать свое здание под ковидный госпиталь
Ректор Малой академии наук Якутии Василий Павлов сообщил в своем Instagram об увольнении из-за того, что он отказался передать здание образовательного учреждения под ковидный госпиталь
Ректор Малой академии наук (МАН) Якутии Василий Павлов сообщил в своем Instagram об увольнении из-за того, что он отказался передать здание образовательного учреждения под ковидный госпиталь.
Василий Павлов рассказал, что узнал о своем увольнении на встрече с главой Минобразования Якутии Михаилом Сивцевым.
В беседе с изданием «Новости Якутии» ректор МАН рассказал, что здание академии в селе Чапаево власти планируют передать Хангаласской районной больнице. Такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, и обжаловать его нельзя.
Василий Павлов отметил, что не был согласен с решением оперштаба, поскольку фактически это означает закрытие образовательного учреждения. Ректор пояснил, что если МАН лишится здания, это затруднит выполнение обязательств по федеральным проектам, которые требуют очного обучения.
В Минобразования заявили, что власти «рассмотрели все возможные варианты», но других вариантов размещения ковидных пациентов, кроме интерната МАН Якутии, не нашлось. Кроме того, весной 2020 года в общежитии МАН уже открывали обсерватор для COVID-19, когда эпидемиологическая обстановка в регионе улучшилась, то помещение освободили.