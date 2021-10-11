Меню
Общество
Картель пригородного назначения
11 октября 2021, 02:10

В Якутии ректора Малой академии наук уволили из-за отказа передать свое здание под ковидный госпиталь

Ректор Малой академии наук Якутии Василий Павлов сообщил в своем Instagram об увольнении из-за того, что он отказался передать здание образовательного учреждения под ковидный госпиталь

В Якутии ректора Малой академии наук уволили из-за отказа передать свое здание под ковидный госпиталь
Фото: ysia.ru

Ректор Малой академии наук (МАН) Якутии Василий Павлов сообщил в своем Instagram об увольнении из-за того, что он отказался передать здание образовательного учреждения под ковидный госпиталь.

Василий Павлов рассказал, что узнал о своем увольнении на встрече с главой Минобразования Якутии Михаилом Сивцевым.

В беседе с изданием «Новости Якутии» ректор МАН рассказал, что здание академии в селе Чапаево власти планируют передать Хангаласской районной больнице. Такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, и обжаловать его нельзя.

Василий Павлов отметил, что не был согласен с решением оперштаба, поскольку фактически это означает закрытие образовательного учреждения. Ректор пояснил, что если МАН лишится здания, это затруднит выполнение обязательств по федеральным проектам, которые требуют очного обучения.

В Минобразования заявили, что власти «рассмотрели все возможные варианты», но других вариантов размещения ковидных пациентов, кроме интерната МАН Якутии, не нашлось. Кроме того, весной 2020 года в общежитии МАН уже открывали обсерватор для COVID-19, когда эпидемиологическая обстановка в регионе улучшилась, то помещение освободили.

Материалы по теме
В России зафиксировали максимальное с начала пандемии число умерших от коронавируса
В России за сутки выявили 27 550 новых случаев заражения COVID-19
В России за сутки от коронавируса скончались 929 человек. Это рекордный показатель
Сейчас на главной
Алкоголь в обмен на продовольствие
суррогатный алкоголь
Алкоголь в обмен на продовольствие
Власти Оренбургской области, где за несколько дней более 30 человек скончались после употребления суррогатного алкоголя, запустили кампанию по обмену спиртного на еду
Общество
Воронежские школы переходят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19
В Воронеже из-за пандемии коронавируса вводится дистанционное обучение для школьников. Кроме того, местные власти рекомендовали вузам и учреждениям профобразования с 12 октября проводить обучение в формате онлайн
В Оренбургской области после употребления суррогатного алкоголя умерли 32 человека
суррогатный алкоголь
В Оренбургской области после употребления суррогатного алкоголя умерли 32 человека
В Оренбургской области число умерших после употребления суррогатного алкоголя выросло до 32 человек. Еще 30 человек находятся в больнице с признаками отравления метанолом
WADA лишило аккредитации московскую антидопинговую лабораторию
допинг-проба
WADA лишило аккредитации московскую антидопинговую лабораторию
В соответствии с решением WADA, столичной лаборатории запрещается проводить анализ крови и любые другие исследования для биологического паспорта спортсмена
В Татарстане потерпел крушение самолет L-410 с парашютистами
крушение самолета
В Татарстане потерпел крушение самолет L-410 с парашютистами
При посадке самолет разломился на две части. По предварительным данным, в результате авиакатастрофа погибли 16 человек, включая двух членов экипажа. Семеро пассажиров доставлены в больницу с травмами
В Белоруссии впервые с начала пандемии ввели обязательный масочный режим
масочный режим
В Белоруссии впервые с начала пандемии ввели обязательный масочный режим
Власти Белоруссии объявили о введении обязательного для всех масочного режима и социального дистанцирования в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
Минюст включил в реестр инагентов Bellingcat, «Кавказский узел»
инагенты
Минюст включил в реестр инагентов Bellingcat, «Кавказский узел»
Кроме того, Минюст признал инагентами девять журналистов, среди которых оказался сотрудник ВВС Андрей Захаров – автор расследования о предполагаемой третьей дочери президента Владимира Путина
Дочь главы Чечни Айшат Кадырова стала министром культуры республики
Чечня
Дочь главы Чечни Айшат Кадырова стала министром культуры республики
Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшата назначена Министром культуры республики. О кадровых перестановках в ведомстве сообщил в своем Instagram спикер чеченского парламента Магомед Даудов
Жители удмуртского села отсудили у Минобороны компенсации за взрывы на складе боеприпасов
склад боеприпасов
Жители удмуртского села отсудили у Минобороны компенсации за взрывы на складе боеприпасов
Верховный суд Удмуртии частично удовлетворил иск жителей села Пугачёво, которые требовали компенсации морального вреда из-за взрыва боеприпасов на складе Минобороны РФ в 2011 и 2018 годах
Проект «Гулагу.нет» опубликовал видео пыток заключенных
ФСИН
Проект «Гулагу.нет» опубликовал видео пыток заключенных
Правозащитный проект «Гулагу.нет» опубликовал на своем YouTube-канале новые записи из секретного архива ФСБ и ФСИН о пытках заключенных. Опубликованная сегодня запись была сделана в СИЗО № 1 ГУФСИН по Иркутской области
Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира
Нобелевская премия
Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира
Нобелевскую премию мира 2021 года получили сразу два человека. Это главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса
В России зафиксировали максимальное с начала пандемии число умерших от коронавируса
коронавирус
В России зафиксировали максимальное с начала пандемии число умерших от коронавируса
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на утро 8 октября, за минувшие сутки скончались 936 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии
Общество
Россияне с 2024 года смогут оформлять пособия и льготы в дистанционном формате
В России к 2024 году все услуги по оформлению справок, социальных льгот и пособий можно будет получить дистанционно. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что к указанному сроку в онлайн будет переведено около 200 различных государственных услуг
«Раз человек работает, значит все нормально»
офшоры
«Раз человек работает, значит все нормально»
Совет Федерации не планирует проводить проверку в отношении сенатора Олега Ткача, который вместе с супругой фигурирует в расследовании международного консорциума журналистов «Досье Пандоры»
ЕС пригрозил России новыми санкциями из-за поддержки Александра Лукашенко
Россия и Белоруссия
ЕС пригрозил России новыми санкциями из-за поддержки Александра Лукашенко
Европарламент принял резолюцию по ситуации в Белоруссии, в которой говорится об угрозе новых санкций против России, если руководство страны будет продолжать поддерживать режим Лукашенко
За последние 20 лет из России навсегда уехали 4-5 миллионов граждан
эмиграция
За последние 20 лет из России навсегда уехали 4-5 миллионов граждан
Россию с 2000 по 2020 годы покинули навсегда от 4 до 5 миллионов граждан. Об этом сообщается в совместном исследовании издания «Такие дела» и независимых исследователей
Мэр Белгорода подал в отставку из-за видеозаписи издевательств над заключенными
пытки заключенных
Мэр Белгорода подал в отставку из-за видеозаписи издевательств над заключенными
Мэр Белгорода Юрий Галдун ушел в отставку на фоне сообщений о том, что Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по факту издевательств над заключенными в местной колонии
В Госдуме предложили заменить «несправедливый» транспортный налог топливным сбором
транспортный налог
В Госдуме предложили заменить «несправедливый» транспортный налог топливным сбором
Транспортный налог поступает в бюджет того региона, в котором зарегистрировано транспортное средство. При этом водитель может уехать в другой регион и «портить экологию там»