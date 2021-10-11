11 октября 2021, 01:40
В Пермском крае реки окрасились в зеленый цвет. Ведется проверка
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту окрашивания воды в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама в ярко зеленый цвет
Фото: twitter.com/lentaruofficial
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту окрашивания воды в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама в ярко зеленый цвет.
В ведомстве сообщили, что специалисты взяли пробы сточных вод, а также запросили у ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» документы, разрешающие использовать водные объекты для сброса стоков.
Проверка началась после публикации в соцсетях фотографий пермских рек, которые окрасились в зеленый цвет.
Представитель энергетической компании «Т Плюс» сообщил РИА Новости, что вода в реках «позеленела» из-за добавления красителя «Уранин-А» (флуоресцеин), предназначенного для проверки целостности тепловых сетей. В компании заверили, что этот краситель абсолютно безопасен для окружающей среды.