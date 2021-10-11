11 октября 2021, 00:39
Воронежские школы переходят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19
В Воронеже из-за пандемии коронавируса вводится дистанционное обучение для школьников. Кроме того, местные власти рекомендовали вузам и учреждениям профобразования с 12 октября проводить обучение в формате онлайн
Фото: ivbg.ru
В Воронеже из-за пандемии коронавируса вводится дистанционное обучение для школьников. Кроме того, местные власти рекомендовали вузам и учреждениям профобразования с 12 октября проводить обучение в формате онлайн.
Одновременно с этим воронежским работодателям рекомендовано перевести на удаленку или предоставить оплачиваемый отпуск сотрудникам, у которых есть дети-школьники (с 1 по 4 класс).
Предприятия общественного питания переводятся на режим работы до 21 часов. Кроме того, в Воронежской области для непривитых граждан старше 65 лет введен режим самоизоляции.