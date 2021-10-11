11 октября 2021, 00:11
В Оренбургской области после употребления суррогатного алкоголя умерли 32 человека
В Оренбургской области число умерших после употребления суррогатного алкоголя выросло до 32 человек. Еще 30 человек находятся в больнице с признаками отравления метанолом
Фото: blagoveshensk.bezformata.com
В Оренбургской области число умерших после употребления суррогатного алкоголя выросло до 32 человек. Еще 30 человек находятся в больнице с признаками отравления метанолом.
В правительстве области порталу Znak.com сообщили, что в биологических жидкостях погибших и тех, кто находится в больнице с отравлением, обнаружили следы смертельного яда метанол.
По делу о гибели людей правоохранительные органы задержали трех человек. Это Шарлан Багазаде, Садиг Алиев и человек по фамилии Алиев. Они проходят по делу, возбужденному по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».