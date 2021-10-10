В Сочи «Майбах» с Ксенией Собчак в салоне попал в ДТП. Есть погибшие
В Сочи автомобиль «Майбах» элитной службы такси, который вез телеведущую Ксению Собчак, попал в ДТП. В результате аварии погибла пассажирка второго автомобиля. Два человека были госпитализированы
В Сочи автомобиль «Майбах» элитной службы такси, который вез телеведущую Ксению Собчак, попал в ДТП. В результате аварии погибла пассажирка второго автомобиля. Два человека были госпитализированы.
ДТП произошло на трассе Адлер - Красная Поляна. Водитель «Майбаха» совершал обгон и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Volkswagen, который от удара задел по касательной автобус. Пассажиры автобуса не пострадали.
Ксения Собчак вместе со своей ассистенткой сразу после аварии пересела в другое такси и уехала в аэропорт.
Позже телеведущая сообщила, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. «Мне предлагали госпитализацию в Сочи. […] Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела», - добавила Собчак.
Она также отметила, что не подгоняла водителя такси, а выехать на встречную полосу было его личным решением.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Водитель «Майбаха» - Олег Цой - признал свою вину.