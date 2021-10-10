WADA лишило аккредитации московскую антидопинговую лабораторию
В соответствии с решением WADA, столичной лаборатории запрещается проводить анализ крови и любые другие исследования для биологического паспорта спортсмена
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило аккредитации Московскую антидопинговую лабораторию при МГУ.
В соответствии с решением WADA, столичной лаборатории запрещается проводить анализ крови и любые другие исследования для биологического паспорта спортсмена в связи с ее несоответствием Международному стандарту для лабораторий и Этическому кодексу.
В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) сообщили, что не будут обжаловать решение WADA об отзыве аккредитации Московской антидопинговой лаборатории.
И.о. обязанности гендиректора РУСАДА Михаил Буханов в эфире телеканала «Матч ТВ» напомнил, что московская лаборатория давным-давно не аккредитована , а все допинг-пробы спортсменов доставляются за границу. В московской лаборатории лишь хранятся допинг-пробы.