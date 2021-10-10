В Татарстане потерпел крушение самолет L-410 с парашютистами
При посадке самолет разломился на две части. По предварительным данным, в результате авиакатастрофа погибли 16 человек, включая двух членов экипажа. Семеро пассажиров доставлены в больницу с травмами
В Татарстане совершил жесткую посадку легкомоторный самолет L-410, на борту которого находились парашютисты.
Телеграм-канал Baza сообщает, что при посадке самолет разломился на две части. По предварительным данным, в результате авиакатастрофа погибли 16 человек, включая двух членов экипажа. Семеро пассажиров доставлены в больницу с травмами.
Телеграм-канал «112» пишет, что L-410 совершил жесткую посадку в шести километрах от Мензелинска. Самолет принадлежит местному аэроклубу.
Следственный комитет проверяет версию перегруза самолета, который мог привести к аварии. Максимальная загрузка такого воздушного судна составляет 19 пассажиров, однако на борту находился 21 пассажир. Кроме того, если самолет перевозит парашютистов с оборудованием, то загрузка борта должна быть еще меньше.