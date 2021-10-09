Мэрия Москвы заплатит 305 млн рублей за аренду офисов компании партнера братьев Ротенбергов
Мэрия Москвы заплатит 305 млн рублей за аренду помещений на Цветном бульваре компании партнера братьев Аркадия и Бориса Ротенберга, которых называют друзьями президента Владимира Путина
Мэрия Москвы заплатит 305 млн рублей за аренду помещений на Цветном бульваре компании партнера братьев Аркадия и Бориса Ротенберга, которых называют друзьями президента Владимира Путина.
Департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы в сентябре арендовал 2088 кв метров офисных площадей в бизнес-центре «Легенда Цветного». Сумма контракта составила 305 млн рублей.
Согласно договору, офисы арендуются с сентября 2021 по декабрь 2023 года. Мэрия уже заплатила за аренду 6,4 млн рублей, а до конца года будет ежемесячно выплачивать по 10,83 млн рублей. С января 2022 года оплата составит 22 млн рублей в месяц.
Мэрия готова платить по 258 800 рублей в месяц за аренду рабочего места для каждого из сотрудников департамента.При этом на сайте «Легенды Цветного» офисы меньшей площади предлагается арендовать в 2,5 раза дешевле, отмечает телеграм-канал «Можем объяснить».
Контракт на аренду офисов мэрия Москвы подписала с компанией ООО «Лигахолдинг», владельцем которой был Иван Шабалов. Он же - основатель «Трубных инновационных технологий», поставщика труб для «Газпрома», и партнер миллиардеров Аркадия и Бориса Ротенбергов.
По данным телеграм-канала, за три недели до крупного госконтракта с мэрией, бизнесмен Шабалов передал компанию своим детям — Павлу Шабалову и Анастасии Коновой.