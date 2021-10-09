Директора гимназии, в которой устроил стрельбу Ильназ Галявиев, обвинили в халатности
Следственный комитет предъявил обвинение директору казанской гимназии №175 Амине Валиевой, где в мае 2021 года устроил стрельбу бывший ученик Ильназ Галявиев. Женщину обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц
Следственный комитет предъявил обвинение директору казанской гимназии №175 Амине Валиевой, где в мае 2021 года устроил стрельбу бывший ученик Ильназ Галявиев. Женщину обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.
Издание «Реальное время» сообщает, что обвинение против Валиевой удивила судью и всех присутствующих на заседании, поскольку ранее сообщалось, что именно действия директора гимназии спасли жизни многих учеников и педагогов. По данным СМИ, после первых выстрелов директор по школьному радио дала команду закрыть все двери и продублировала это сообщение в мессенджере для педагогов.
На суде выяснилось, что дело о халатности было возбуждено еще 2 августа, однако официально об этом не сообщалось.
Согласно версии следствия, директор Валиева не оказала профессиональную охрану в гимназии и не устранила до 11 мая пробелы в системах безопасности учебного заведения. Следователи считают, что громкоговоритель хотя и работал, но слишком тихо.
Напомним, 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев пришел в оружием в гимназию №175 и открыл там стрельбу. В результате происшествия погибли семеро детей и два педагога. Галявиев был задержан.