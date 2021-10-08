08 октября 2021, 22:33
Минюст включил в реестр инагентов Bellingcat, «Кавказский узел» и девять журналистов
Кроме того, Минюст признал инагентами девять журналистов, среди которых оказался сотрудник ВВС Андрей Захаров – автор расследования о предполагаемой третьей дочери президента Владимира Путина
Фото: Twitter/RT_russian
Министерство юстиции РФ в пятницу, 8 октября, расширило список иностранных агентов. В этот реестр включены издания Bellingcat, известное громкими расследованиями, mnews.world (учредитель проекта Mason G.E.S. Anonymous Foundation) и «Кавказский узел» (учредитель проекта ООО «МЕМО»).
Кроме того, Минюст признал инагентами девять журналистов, среди которых оказался сотрудник ВВС Андрей Захаров – автор расследования о предполагаемой третьей дочери президента Владимира Путина от жительницы Петербурга Светланы Кривоногих. Захаров ранее работал в «Проекте», признанном инагентом.
В реестр инагентов также включены журналисты Елизавета Сурначева, Даниил Сотников, Роман Перл, Татьяна Вольтская, Екатерина Клепиковская, Галина Арапова и Елена Соловьев.