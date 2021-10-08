Мэрия Москвы потратит 83 млн рублей на поиск уязвимостей портала «Госуслуги»
Мэрия Москвы выделила из городского бюджета 83 млн рублей на поиск уязвимостей портала «Госуслуги» и других государственных информационных систем
Мэрия Москвы выделила из городского бюджета 83 млн рублей на поиск уязвимостей портала «Госуслуги» и других государственных информационных систем. Соответствующий заказ на портале госзакупок разместил столичный департамент по конкурентной политике.
По условиям контракта, подрядчик должен регулярно проводить анализ защищенности информационных систем, выявлять уязвимости и модернизировать сервисы защиты. Особо в документации отмечается, что при анализе уязвимостей необходимо использовать информацию полученную из любых «общедоступных источников», сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».
Примечательно, что ранее московские власти всегда отрицали даже саму возможность утечки данных. Однако за последнее время специалисты по кибербезопасности неоднократно сообщали о крупных утечках персональных данных граждан. Так, например, в июле текущего года в открытом доступе оказались личные данные граждан, которые получили антиковидные QR-коды.