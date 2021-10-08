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Общество
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Москва
08 октября 2021, 18:05

Мэрия Москвы потратит 83 млн рублей на поиск уязвимостей портала «Госуслуги»

Мэрия Москвы выделила из городского бюджета 83 млн рублей на поиск уязвимостей портала «Госуслуги» и других государственных информационных систем

Мэрия Москвы потратит 83 млн рублей на поиск уязвимостей портала «Госуслуги»
Фото: мояоколица.рф

Мэрия Москвы выделила из городского бюджета 83 млн рублей на поиск уязвимостей портала «Госуслуги» и других государственных информационных систем. Соответствующий заказ на портале госзакупок разместил столичный департамент по конкурентной политике.

По условиям контракта, подрядчик должен регулярно проводить анализ защищенности информационных систем, выявлять уязвимости и модернизировать сервисы защиты. Особо в документации отмечается, что при анализе уязвимостей необходимо использовать информацию полученную из любых «общедоступных источников», сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».

Примечательно, что ранее московские власти всегда отрицали даже саму возможность утечки данных. Однако за последнее время специалисты по кибербезопасности неоднократно сообщали о крупных утечках персональных данных граждан. Так, например, в июле текущего года в открытом доступе оказались личные данные граждан, которые получили антиковидные QR-коды.

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