Дочь главы Чечни Айшат Кадырова стала министром культуры республики
Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшата назначена Министром культуры республики. О кадровых перестановках в ведомстве сообщил в своем Instagram спикер чеченского парламента Магомед Даудов
Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшата назначена Министром культуры республики. О кадровых перестановках в ведомстве сообщил в своем Instagram спикер чеченского парламента Магомед Даудов.
Депутат отметил, что Айшат Рамзановна является талантливым и креативным руководителем, трудолюбивым и замечательным организатором. Она достигла высоких результатов в должности первого замглавы Минкультуры и в должности руководителя модного дома «FIRDAWS».
Айшат Кадыровой всего 22 года. Первым замминистра культуры она была назначена год назад, а сейчас пошла на повышение.
В марте 2020 года девушка получил государственную награду – «За заслуги перед Чеченской республикой». В сентябре того же года она вместе с отцом, материю и сестрой попала в санкционный список США.