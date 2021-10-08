08 октября 2021, 16:02
Бывшего вице-президента группы ПИК задержали по делу о мошенничестве
В Москве задержали бывшего вице-президента группы строительных компаний ПИК Александра Лефеля. Следствие уже обратилось в Тверской райсуд с ходатайством об аресте бизнесмена
Фото: znak.com
В Москве задержали бывшего вице-президента группы строительных компаний ПИК Александра Лефеля. Следствие уже обратилось в Тверской райсуд с ходатайством об аресте бизнесмена.
В настоящее время Александр Лефель является директором по развитию регионов ПАО «ГК Самолет».
По данным РБК, бизнесмена подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размер, либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Подробности дела уточняются.
Представитель группы «Самолет» сообщил, что обвинения в адрес г-на Лефеля не связаны с его работой в компании. Также в компании уточнили, бизнесмен не работает в «Самолете» с весны 2021 года.