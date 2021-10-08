Жители удмуртского села отсудили у Минобороны компенсации за взрывы на складе боеприпасов
Верховный суд Удмуртии частично удовлетворил иск жителей села Пугачёво, которые требовали компенсации морального вреда из-за взрыва боеприпасов на складе Минобороны РФ в 2011 и 2018 годах
Верховный суд Удмуртии частично удовлетворил иск жителей села Пугачёво, которые требовали компенсации морального вреда из-за взрыва боеприпасов на складе Минобороны РФ в 2011 и 2018 годах. Суд присудил истцам выплаты в размере 50-80 тысяч рублей.
Первый пожар на складе боеприпасов в селе Пугачёво произошел в июне 2011 года. Тогда из опасной зоны пришлось эвакуировать более 2 тысяч человек. Второй взрыв произошел 18 мая 2018 года.
После второго происшествия шестеро жителей сел подали коллективный иск в Малопургинский районный суд к Минобороны России. Заявители требовали компенсаций за причиненный вред здоровью, а также психологические и нравственные страдания, полученные в результате взрыва. Общая сумма требований истцов составляла более 6,7 млн рублей, сообщает «7х7».
Жители Пугачёво заказали экспертизу в ООО «Бюро независимых судебно-медицинских экспертиз», которая выявила у истцов посттравматический синдром и серьезные проблемы со здоровьем.
Малопургинский райсуд отказал заявителям в выплате компенсаций, после чего они обратились в Верховный суд. Суд высшей инстанции отметил, что судья районного суда необоснованно исключила из числа доказательств выводы экспертов и сама визуально оценила состояние здоровья заявителей. ВС в итоге частично удовлетворил материальные требования граждан.
Одновременно с этим Мелеузовский суд Башкирии частично удовлетворил иск одного из пострадавших при взрыве в 2011 году Данила Холодницкого к Минобороны РФ. Мужчине присудили компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
Холодницкий в свою очередь сообщил, что Национальный комитет противодействия коррупции в РФ признал в действиях судьи Малопургинского райсуда «явные и однозначные признаки должностного преступления коррупционного характера, выраженного в использовании должностного положения».