Проект «Гулагу.нет» опубликовал видео пыток заключенных в иркутском СИЗО №1
Правозащитный проект «Гулагу.нет» (Gulagu.net) опубликовал на своем YouTube-канале новые записи из секретного архива ФСБ и ФСИН о пытках заключенных. Опубликованная сегодня запись была сделана в СИЗО № 1 ГУФСИН по Иркутской области
Правозащитный проект «Гулагу.нет» (Gulagu.net) опубликовал на своем YouTube-канале новые записи из секретного архива ФСБ и ФСИН о пытках заключенных. Опубликованная сегодня запись была сделана в СИЗО № 1 ГУФСИН по Иркутской области.
Предприниматель Владимир Матушкеев, который находился в этом изоляторе, рассказал, что с подачи администрации СИЗО в учреждении только одна бригада истязателей подвергла пыткам и изнасилованиям более 100 человек, находившихся под следствием.
По словам Матушкеева, садисты принимали наркотики и стероиды, а пытки снимали на видеорегистраторы. Целью издевательств под запись было получение компромата (после изнасилования арестантов переводят в «касту опущенных») для дальнейшего шантажа и вербовки заключенных. Сам Матушкеев регулярно давал взятки оперуполномоченному СИЗО, чтобы избежать такой участи.
Власти Иркутской области пока не отреагировали на записи пыток заключенных в СИЗО №1.
Ранее «Гулагу.нет» обнародовал аналогичные видео, сделанные в учреждениях ФСИН в Саратовской области, Белгородской области и на Камчатке. В первых двух регионах были возбуждены уголовные дела по фактам издевательств и изнасилований заключенных. Всего в секретном архиве ФСИН и ФСБ, который попал к правозащитникам, 40 Гб видео с жуткими кадрами.