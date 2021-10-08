На заводе «Газпрома» в Амурской области произошел взрыв с возгоранием
На Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) «Газпрома» в пятницу, 8 октября, прогремел взрыв, после чего произошел пожар. В связи с происшествием на предприятии, которое готовит топливо к прокачке по газопроводу «Сила Сибири», была приостановлена работа
На Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) «Газпрома» в пятницу, 8 октября, прогремел взрыв, после чего произошел пожар. В связи с происшествием на предприятии, которое готовит топливо к прокачке по газопроводу «Сила Сибири», была приостановлена работа.
По данным агентства «Амур.Инфо», взрыв произошел в ночь на 8 октября в городе Свободный Амурской области. К утру возгорание было ликвидировано.
Источник ТАСС сообщает, что причиной взрыва на Амурском ГПЗ стала разгерметизация оборудования. В момент взрыва рабочих на площадке не было, поэтому никто не пострадал. 2,5 тысячи человек самостоятельно эвакуировались из опасной зоны.
Пресс-служба завода сообщила, что на предприятии произошел «хлопок газа с возгоранием». Сработала автоматическая система пожаротушения, пострадавших нет, разрушений тоже нет.
В компании «Газпром» в свою очередь заверили, что взрыв на Амурском ГПЗ не повлиял на поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», поскольку целостность производственной цепочки нарушена не была.