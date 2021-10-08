08 октября 2021, 14:15
В Афганистане террорист-смертник взорвал бомбу во время пятничной молитвы
На севере Афганистана в провинции Кундуз прогремел взрыв в шиитской мечети. По предварительным данным, в результате взрыва могли погибнуть не менее 100 человек. Точные данные сейчас уточняются
Фото: Entekhab
На севере Афганистана в провинции Кундуз прогремел взрыв в шиитской мечети. По предварительным данным, в результате взрыва могли погибнуть не менее 100 человек. Точные данные сейчас уточняются.
Агентство Aamaj News уточняет, что взрыв прогремел в мечети Сеид-Абад. Бомба сработала, когда в помещении находилось очень много людей, которые собрались на пятничную молитву.
По данным агентства, взрывное устройство в мечети привел в действие террорист-смертник.
Член комиссии радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) по культуре Мохаммад Джалал написал в Twitter, что взрыв в мечети осуществили боевики организации «Исламское государство» (запрещено в России).