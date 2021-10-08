Посол ЕС обвинил российские власти в затягивании взаимного признания ковид-паспортов
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер обвинил Москву в затягивании процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса. При этом, отметил посол, признание ковид-паспортов облегчило бы жизнь туристам
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер обвинил Москву в затягивании процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации против коронавируса. При этом, отметил посол, признание ковид-паспортов облегчило бы жизнь туристам.
COVID-сертификаты были внедрены в Евросоюзе 1 июля 2021 года. Их могут получить не только привитые граждане, но и переболевшие коронавирусом. В октябрю ЕС признал ковид-паспорта 16 стран, которые не входят в союз. Еще 15 стран «находятся на пути к этому».
Что касается России, то она пока не предоставил одготовила документы, которые необходимо отправить в Еврокомиссию, сообщил РБК посол.
Маркус Эдерер отметил, что в случае взаимного признания COVID-сертификатов россияне, привитые «Спутником V», могли бы въезжать в Евросоюз без соблюдения карантина.
Посол также отверг обвинения российских властей в том, что ЕС якобы не признает «Спутник V» по политически мотивам. По словам г-на Эдерера, это российская сторона постоянно откладывает сроки проведения инспекции, запрашиваемой EMA, и тем самым тормозит процесс признания вакцины.