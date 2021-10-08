08 октября 2021, 12:45
В мэрии Белгорода опровергли связь между отставкой главы города и пытками в колонии
Глава аппарата мэрии Белгорода Алсу Саетова опровергла информацию об отставке градоначальника Юрия Галдуна из-за публикации видео издевательств над заключенными в местной колонии
Фото: today.29ru.net
Глава аппарата мэрии Белгорода Алсу Саетова опровергла информацию об отставке градоначальника Юрия Галдуна из-за публикации видео издевательств над заключенными в местной колонии.
Алсу Саетова в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что информация о связи между увольнением Юрия Галдуна и уголовным делом по факту пыток заключенных не соответствует действительности.
«Юрий Владимирович в своем стиле пошутил», - заявила сотрудница мэрии и добавила, что администрация не имеет никакого отношения к пыткам.
Напомним, что 7 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увольнении мэра региональной столицы. Сам Юрий Галдун заявил, что уходит из-за уголовного дела по факту издевательств над заключенными.