Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира
Нобелевскую премию мира 2021 года получили сразу два человека. Это главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса
Нобелевскую премию мира 2021 года получили сразу два человека. Это главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса.
Дмитрий Муратов получил премию мира за защиту свободы слова в России «во все более сложных условиях». Нобелевский комитет отметил, что «Новая газета» является «важным источником информации о критических аспектах российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ». Эксперты также заявили, что с момента основания газеты погибли уже шесть журналистов, однако редакция не отказалась от независимой политики газеты.
Сам Дмитрий Муратов в комментарии изданию «Подъем» заявил, что получение Нобелевской премии стало для него неожиданностью.
Писательницу и журналистку Марию Ресса наградили за использование свободы слова с целью разоблачения злоупотреблений властью, насилия и растущего авторитаризма на Филиппинах.
Отметим, что в этом году претендентами на Нобелевскую премию мира также были экоактивистка Грета Тунберг, российский оппозиционер Алексей Навальный и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.