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Общество
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08 октября 2021, 12:31

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира 2021 года получили сразу два человека. Это главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира
Фото: gubdaily.ru

Нобелевскую премию мира 2021 года получили сразу два человека. Это главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса.

Дмитрий Муратов получил премию мира за защиту свободы слова в России «во все более сложных условиях». Нобелевский комитет отметил, что «Новая газета» является «важным источником информации о критических аспектах российского общества, которые редко упоминаются в других СМИ». Эксперты также заявили, что с момента основания газеты погибли уже шесть журналистов, однако редакция не отказалась от независимой политики газеты.

Сам Дмитрий Муратов в комментарии изданию «Подъем» заявил, что получение Нобелевской премии стало для него неожиданностью.

Писательницу и журналистку Марию Ресса наградили за использование свободы слова с целью разоблачения злоупотреблений властью, насилия и растущего авторитаризма на Филиппинах.

Отметим, что в этом году претендентами на Нобелевскую премию мира также были экоактивистка Грета Тунберг, российский оппозиционер Алексей Навальный и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

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