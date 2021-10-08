08 октября 2021, 11:59
В России зафиксировали максимальное с начала пандемии число умерших от коронавируса
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на утро 8 октября, за минувшие сутки скончались 936 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии
Фото: eer.ru
В России в очередной раз был побит рекорд по суточной смертности от коронавируса.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на утро 8 октября, за минувшие сутки скончались 936 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии.
Кроме того, в стране продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Второй день подряд оперштаб фиксирует более 27 тысяч новых случаев заражения (27 246 заболевших за последние сутки).
В Москве выявили 4 595 новых случаев заражения, в Петербурге – 2 501 случай, а в Московской области – 1 490 случаев.